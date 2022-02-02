Son dakika... Kayseri'de sağlık ekipleri hasta kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu - Haberler
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Son dakika... Kayseri'de sağlık ekipleri hasta kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

AA, Murat Asil - Güncel
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Son dakika... Kayseri'de sağlık ekipleri hasta kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

Son dakika habere göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan bir kişi paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan bir kişi paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Kayaaltı Mahallesi'nde rahatsızlanan Nesibe Yıldırım'ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

112 ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı mahalleye paletli ambulansla gidebildi.

Ekipler, Yıldırım'ı uzun uğraş sonucu Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

AA / Murat Asil - Güncel

Pınarbaşı, Kayseri, 112, kar, Güncel, Haber

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