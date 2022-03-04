Son dakika... Kayseri'de polisin kovaladığı şüpheli otomobilini bırakıp kaçtı - Haberler

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Son dakika... Kayseri'de polisin kovaladığı şüpheli otomobilini bırakıp kaçtı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Son dakika... Kayseri'de polisin kovaladığı şüpheli otomobilini bırakıp kaçtı

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayınca otomobilini bırakıp kaçan şüpheli aranıyor.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayınca otomobilini bırakıp kaçan şüpheli aranıyor.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde seyir halindeki 06 BIR 244 plakalı otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı.

Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpıp uzaklaşan şüpheli, Girne Şehitler Caddesi yakınlarında aracını bırakıp yaya olarak kaçtı.

Polis, karanlıktan faydalanıp kaçan şüpheli H.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika... Kayseri'de polisin kovaladığı şüpheli otomobilini bırakıp kaçtı

Son dakika... Kayseri'de polisin kovaladığı şüpheli otomobilini bırakıp kaçtı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

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