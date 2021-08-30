Son Dakika | Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracında çok sayıda boş alkol şişesi bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracında çok sayıda boş alkol şişesi bulundu.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracında çok sayıda boş alkol şişesi bulundu.

Kentin güvenliği ve huzurunun sağlanabilmesi için Hürriyet Mahallesi'ndeki pazar yeri önünde uygulama yapan polis ekipleri, 38 RR 300 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan ve birden çok trafik ihlali yapan sürücü ile polis arasında kısa süreliğine kovalamaca yaşandı.

Aracını, Ersin ve Biçer sokağının kesiştiği kavşaktaki bir binanın park alanına bırakan şüpheli, bölgeden yaya olarak kaçtı.

Otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler yaptıkları kontrollerde, araç içerisinde çok sayıda boş alkol şişesi olduğunu tespit etti.

Araç plakasından ev adresine ulaşılan kişinin yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin