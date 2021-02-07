Son dakika... Kayseri'de polisi görünce otomobil ile kaçmaya çalışan sürücü ehliyetsiz çıktı
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Son dakika... Kayseri'de polisi görünce otomobil ile kaçmaya çalışan sürücü ehliyetsiz çıktı

07.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 07.02.2021 21:12
Son dakika... Kayseri'de polisi görünce otomobil ile kaçmaya çalışan sürücü ehliyetsiz çıktı

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de polisi görünce otomobil ile kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi.

Kayseri'de polisi görünce otomobil ile kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, kendilerini görünce ara yola giren bir otomobili takibe aldı.

Polis, kiralık olduğu ve Gaziantep'ten geldiği belirlenen aracı, Beyazşehir Mahallesi'nde durdurdu.

Ekipler, Suriye uyruklu otomobil sürücüsü M.D'nin ehliyetsiz olduğunu belirledi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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