Son Dakika | Kayseri'de PKK operasyonu: 1 gözaltı
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Son Dakika | Kayseri'de PKK operasyonu: 1 gözaltı

17.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:47
Son Dakika | Kayseri'de PKK operasyonu: 1 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocasinan ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirilirken; Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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