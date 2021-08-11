Son dakika! Kayseri'de otomobilinde fildişi fosili ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Son dakika habere göre Kayseri'de otomobilinde 4 parçaya ayrılmış fildişi fosili ve farklı ebatlarda fosil kalıntıları bulunan zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de otomobilinde 4 parçaya ayrılmış fildişi fosili ve farklı ebatlarda fosil kalıntıları bulunan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Kocasinan ilçesinde bir otomobil durduruldu.
Otomobildeki aramada, 4 parçaya ayrılmış fildişi fosili ve farklı ebatlarda 40 fosil kalıntısı ele geçirildi.
Şüpheli S.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin