Son Dakika | Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Son Dakika | Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Son Dakika | Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı.

K.Y. idaresindeki 17 UE 518 plakalı otomobil, Pınarbaşı ilçesi Pazarören mevkisinde yol kenarına devrildi.

Sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan F.Y, N.Y. ve Y.Y, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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