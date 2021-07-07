Son Dakika | Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem haberi: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatı kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatı kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.Ö. yönetimindeki 66 EF 337 plakalı otomobil, Karakimse Mahallesi ile Yukarı Hasinli Mahallesi arasındaki yolda şarampole devrildi.
Y.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Ş.Ö. ise Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil