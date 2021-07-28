Son dakika... Kayseri'de orman yangını
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Son dakika... Kayseri'de orman yangını

Son dakika... Kayseri'de orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde başlayan orman yangını kısa süre içerisinde büyüdü.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde başlayan orman yangını kısa süre içerisinde büyüdü. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ulupınar Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Aladağlar Milli Parkı yakınlarında devam eden yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor. - KAYSERİ

Son dakika... Kayseri'de orman yangını
Son dakika... Kayseri'de orman yangını
Son dakika... Kayseri'de orman yangını
Son dakika... Kayseri'de orman yangını
Son dakika... Kayseri'de orman yangını
Son dakika... Kayseri'de orman yangını
Son dakika... Kayseri'de orman yangını
Son dakika... Kayseri'de orman yangını
Son dakika... Kayseri'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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