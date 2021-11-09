Son dakika! Kayseri'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Y.D. (30) idaresindeki 38 P 0134 plakalı minibüs, Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar Y'ye (59) çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekibi, sürücüyü gözaltına aldı.

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