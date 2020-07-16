Son Dakika: Kayseri'de LGS birincisi Akif Bayam, bilim insanı olmak istiyor Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Akif Bayam, bilim insanı olmayı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Akif Bayam, bilim insanı olmayı hedefliyor.

Kayseri'nin İncesu ilçesi Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu mezunu Akif Bayram, Türkiye genelinde 500 tam puan alan 181 öğrenci arasına girmenin gururunu yaşadı.

Akif Bayam, AA muhabirine, başarısını disiplinli çalışmasına bağladığını söyledi.

Boş zamanlarında babasının işlettiği lokantada babasına yardım ettiğini aktaran Akif, üniversite sınavında da iyi bir derece elde edip, bilim insanı olmak istediğini belirtti.

Baba Abdullah Bayam da sonucu öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığını, oğluyla gurur duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA