Son Dakika | Kayseri'de kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haber: Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Felahiye ilçesinde yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Felahiye ilçesinde yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuruhöyük Mahallesi'nde bir köpeğin kuyuya düştüğü ve mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Merdivenle yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, ip aracılığıyla köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin zemini suyla kaplı kuyuda kalan köpeği korkmaması için sürekli okşayarak sevmesi ve kurtarma operasyonu, kameralara yansıdı.

Sahipsiz olduğu öğrenilen sokak köpeği, salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin