Son dakika: Kayseri'de Kovid-19 karantinasındaki bir kişi evinde hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Kayseri'de Kovid-19 karantinasındaki bir kişi evinde hayatını kaybetti

Son dakika: Kayseri'de Kovid-19 karantinasındaki bir kişi evinde hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasındaki kişi evinde yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasındaki kişi evinde yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi Seda Sokak'taki bir apartmanda yaşayan R.Ö'nün (58) hareketsiz yattığını fark eden eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

R.Ö'nün cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.

R.Ö. ve eşinin, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir evlerinde karantinada olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Hayrete düşüren kaza! Otoparka düşen otomobil dik durdu
Hayrete düşüren kaza! Otoparka düşen otomobil dik durdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Adnan Menderes Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Yılmaz Erdoğan Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Kayseri'de Kovid-19 karantinasındaki bir kişi evinde hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 01:06:35. #1.14#

title