Son dakika! Kayseri'de Kovid-19 antikor testi uygulaması başladı Son dakika güncel haberi: Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Yaygın Test Uygulaması" başladı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Yaygın Test Uygulaması" başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulama çerçevesinde yapılacak antikor ve PCR testleriyle koronavirüse karşı kentteki bağışıklık durumu ve hastalık taşıma düzeylerinin tespit edilmesi hedefleniyor.

TÜİK tarafından belirlenen adresleri ziyaret edecek sağlık ekipleri, vatandaşlara kendilerini tanıtıp kimliklerini gösterecekler ve uygulama hakkında bilgi vererek testleri gerçekleştirecekler.

Kaynak: AA