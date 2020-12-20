Son dakika: Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

20.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:00
Son dakika: Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde aynı aileden 4 kişi sabah uyandıklarında kendilerini iyi hissetmeyince sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan A.B. (17), N.B. (52), E.B. (13) ve B.B. (19) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Seda Bakan Serdar Ortaç Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Çağdaş Atan Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 12:03:29. #1.14#
title