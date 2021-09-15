Kayseri'de kadının 2. kattan düşerek ağır yaralandığı olayda 1 gözaltı - Haberler
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Kayseri'de kadının 2. kattan düşerek ağır yaralandığı olayda 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayseri'de kadının 2. kattan düşerek ağır yaralandığı olayda 1 gözaltı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının 2. kattaki apartman boşluğu penceresinden düşerek ağır yaralanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 ayrı suçtan aranan bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının 2. kattaki apartman boşluğu penceresinden düşerek ağır yaralanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 ayrı suçtan aranan bir kişi gözaltına alındı. Talihsiz kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken, olaydan önce ikametten bağrışma sesleri geldiği, kadın düştükten sonra da bir kişinin kaçtığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü Tacettin Veli Mahallesi Okul Sokak üzerinde meydana gelen olayda Ş.A.A. (34), ikamet ettiği 4 katlı apartmanın 2. katındaki apartman boşluğu penceresinden aşağı düştü. Pencerenin altında bulunan ticari araç ile apartman duvarı arasına düşen kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de apartman içinde ve etrafında inceleme yaptı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın kazaen düşme olmadığını düşünerek soruşturma başlattı. Ekipler tarafından yapılan ayrıntılı çalışmalarda, düşme öncesi ikametten bağrışma sesleri geldiği, olay sırasında mağdurun ikamette yalnız olmadığı, başka bir erkek şahsın olduğu ve olaydan sonra kaçtığı öğrenildi. Detaylı kamera ve fiziki çalışma yürüten ekipler, meçhul şüphelinin 2 ayrı suçtan da aranan Ş.T. (39) olduğunu belirledi. Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.T., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

(Turan Bulut-İHA)

Kayseri'de kadının 2. kattan düşerek ağır yaralandığı olayda 1 gözaltı

Kayseri'de kadının 2. kattan düşerek ağır yaralandığı olayda 1 gözaltı

Kayseri'de kadının 2. kattan düşerek ağır yaralandığı olayda 1 gözaltı

Kayseri'de kadının 2. kattan düşerek ağır yaralandığı olayda 1 gözaltı

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Haber: Kayseri'de kadının 2. kattan düşerek ağır yaralandığı olayda 1 gözaltı - Haberler
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