Son Dakika | Kaçak sigara üretilen eve operasyon düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kaçak sigara üretilen eve düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesinde ev kiralayarak yanında çalıştırdığı kişilerle dijital makinelerde sigara dolumu yapan M.S'yi suçüstü yakaladı.

Evde yapılan aramada, 790 bin boş makaron, 70 bin dolu makaron, bin 180 kilogram bandrolsüz tütün, 46 TAPDK bandrolü, 4 dijital sigara dolum makinesi ve 1 kompresör makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.