Son dakika! Kayseri'de jandarmanın silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik Erkilet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 400 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, K.U. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, operasyonun devamında bir bağ evinde 200 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram esrar, ruhsatsız 8 av tüfeği, 5 tabanca, kama, 76 av tüfeği fişeği, 4 folyo ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı, pala, çelik yelek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 80 bin lira ve çok sayıda çalıştı eşya ele geçirdi, H.K, F.S. ve E.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.