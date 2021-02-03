Son dakika! Kayseri'de jandarmanın asayiş çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Kayseri'de jandarmanın asayiş çalışmaları

03.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:28
Son dakika! Kayseri'de jandarmanın asayiş çalışmaları

Son dakika haberi: Kayseri İl Jandarma Komutanlığının, ocak ayındaki asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımlandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığının, ocak ayındaki asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, terör, kasten yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 173 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan yakalama ve aranması bulunan 420 zanlı de yakalandı. Ayrıca, kayıp 10 kişiden 5'i bulunarak ailelerine teslim edildi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 14 kişiye maske takmamak, 16 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak, 2 kişiye karantina kuralına uymamak, 80 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçlarından toplam 242 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Feyza Aktan Guy Ritchie Bülent Serttaş Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir Ankara Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kayseri'de jandarmanın asayiş çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 17:29:47. #1.15#
title