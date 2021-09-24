Son dakika! Kayseri'de iş yerinde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı - Haberler
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Son dakika! Kayseri'de iş yerinde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika! Kayseri'de iş yerinde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı

Son dakika gündem haberi... Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki iş yerinde yaşanan patlamada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki iş yerinde yaşanan patlamada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi 6152. Sokak'taki oto tamircide, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

İş yeri sahibi ve çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan ve 18 yaşından küçük olduğu belirlenen Y.D, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Öte yandan sağlık ekipleri, olayın ardından yardıma gelen ve kazara başını çarparak yaralanan bir kişiye de müdahale etti.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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