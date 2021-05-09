İş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
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İş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gevhernesibe Mahallesi Kurşunlu Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki tavuk eti satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Patlama seslerini duyan taksicilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, kapısını kırarak içeri girdikleri iş yerindeki yangını, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

İş yeri, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
İş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
İş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
İş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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