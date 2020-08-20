Son dakika... Kayseri'de iş makinesinin çarptığı kişi öldü
Son dakika gündem haberi... Kayseri'nin Tomarza ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
20.08.2020 12:59 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:59
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Kayseri-Malatya kara yolu Tomarza ilçesi yol ayrımında sürücüsü öğrenilemeyen bir iş makinesi, Süleyman S'ye (55) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Süleyman S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kaynak: AA