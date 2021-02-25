Son Dakika | Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

25.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:34
Son Dakika | Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu okul müdürü hayatını kaybetti, biri öğretmen iki kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu okul müdürü hayatını kaybetti, biri öğretmen iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökhan T'nin kullandığı 38 E 4691 plakalı otomobil, Aşık Seyrani Caddesi'nde Fadime D. idaresindeki 34 BZA 757 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra savrularak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, 38 E 4691 plakalı otomobilde bulunan ve Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Müdürü olan 45 yaşındaki Kadir Yağlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı okulda öğretmenlik yapan Gökhan T. ile yaralanan diğer sürücü, Develi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Alişan Sezen Aksu Zeki Müren Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 12:47:29. #1.16#
title