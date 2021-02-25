Son Dakika | Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu okul müdürü hayatını kaybetti, biri öğretmen iki kişi yaralandı.