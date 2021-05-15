Son Dakika | Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Talas ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokak'taki apartman dairesinde bir araya gelen 8 kişilik arkadaş grubunun yanına, aralarında husumet bulunan 4 kişi konuşmaya geldi.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi silahla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.Ç, A.I, O.A, Ş.M. ve A.O.G. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 zanlı daha gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün