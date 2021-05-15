Son Dakika | Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
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Son Dakika | Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Son Dakika | Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kayseri'nin Talas ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokak'taki apartman dairesinde bir araya gelen 8 kişilik arkadaş grubunun yanına, aralarında husumet bulunan 4 kişi konuşmaya geldi.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi silahla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.Ç, A.I, O.A, Ş.M. ve A.O.G. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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