Son dakika: Kayseri'de, ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımı

Türkiye'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapan WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Kayseri'de öğrencilere giyecek yardımında bulunuyor.

WEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl "Kış Güneşi Hediyeniz Olsun" sloganı ile kış yardımlarını gerçekleştiren WEFA'nın Kayseri'deki yardım çalışmalarına, WEFA Türkiye Yönetim kurulu üyesi Sezgin Maden, Wefa Türkiye Genel Koordinatör Mustafa Aykut, WEFA Almanya Hanım Kolları Başkanı Aydanur Derindere, Kayseri Türkiye Diyanet Vakfı Şube sorumlusu Yusuf Çelik katılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maden, Kayseri'deki kış yardımlarına başladıklarını belirterek, "Aileleri ziyaret edeceğiz, onlara zekat yardımında bulunacağız. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla bir araya gelip çocuklara kışlık kıyafet yardımı yapacağız. Dağıtımlarımıza çarşamba ve perşembe devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil