Son dakika... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Son dakika... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan otomobil, ikamet ve motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelilerinin tespitine yönelik çalışma başlattı.

İl genelinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda E.Ş.V, F.E, M.A, A.A.H, Y.G. ile B.D. gözaltına alındı.

Öte yandan E.Ş.V. isimli şüphelinin iki ayrı ikametten çaldığı değerlendirilen 15 bin lira değerinde 41 parça ev eşyasının da sahiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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