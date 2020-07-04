Son Dakika: Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
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Son Dakika: Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

Son dakika habere göre Kayseri'nin İncesu ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Son Dakika: Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
04.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:10

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Mustafa G. idaresindeki plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, bisiklet süren 13 yaşındaki Arda Tutkun'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Tutkun, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, sürücü Mustafa G'yi gözaltına aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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