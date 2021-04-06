Son Dakika | Kayseri'de FETÖ sanığı 2 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası
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Son Dakika | Kayseri'de FETÖ sanığı 2 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kayseri'de FETÖ sanığı 2 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Son dakika habere göre Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, meslekten ihraç edilmiş 2 polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, meslekten ihraç edilmiş 2 polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar O.Ö. ve L.K. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında 2 sanığın, "silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Terör örgütüyle bağları olmadığını savunan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar O.Ö. ve L.K'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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