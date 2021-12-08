Son dakika... FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kayseri'de FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen A.G, İ.G, M.Y, E.S, A.Ç. ve Z.Ş.O'nun himmet adı altında örgüte para bağışladıklarını, örgüt ve örgüt elebaşını övücü paylaşımlarda bulduklarını ve Bank Asya'ya para yatırdıklarını belirledi.

Ayrıca bazı zanlıların örgütün şifreli haber leşme programı ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve bir şüphelinin bağ evinin, 2015 aralık ayında terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar sürecinde eylem ve faaliyetlerin deşifre olmaması için kullanıldığı öğrenildi.

Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 zanlı, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Son dakika... FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Son dakika... FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Son dakika... FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Son dakika... FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Son dakika... FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Son dakika... FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Son dakika... FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title