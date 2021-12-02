Son Dakika | Kayseri'de evde fön makinesinden çıktığı iddia edilen yangında hasar oluştu

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

İddiaya göre, Oruçreis Mahallesi'deki müstakil evin oturma odasında, çocuğun oyun oynarken fişe taktığı bozuk fön makinesi yangına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Evin oturma odasına zarar veren yangın, kısa sürede söndürüldü.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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