Son Dakika | Kayseri'de evde fön makinesinden çıktığı iddia edilen yangında hasar oluştu - Haberler
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Son Dakika | Kayseri'de evde fön makinesinden çıktığı iddia edilen yangında hasar oluştu

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kayseri'de evde fön makinesinden çıktığı iddia edilen yangında hasar oluştu

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

İddiaya göre, Oruçreis Mahallesi'deki müstakil evin oturma odasında, çocuğun oyun oynarken fişe taktığı bozuk fön makinesi yangına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Evin oturma odasına zarar veren yangın, kısa sürede söndürüldü.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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