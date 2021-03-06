Son dakika... Kayseri'de eski eşini öldüren 'kırmızı ayakkabılı' şüpheli adliyeye sevk edildi

Edinilen son dakika haberine göre KAYSERİ'de tartıştığı eski eşi Nuran Koçer'i (40) tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Şükrü Efe (40), adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de tartıştığı eski eşi Nuran Koçer'i (40) tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Şükrü Efe (40), adliyeye sevk edildi. Kırmızı ayakkabıları ile dikkat çeken Şükrü Efe'nin, eski eşini kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şükrü Efe, 15 gün önce boşandığı eski eşi Nuran Koçer ile konuşmak için önceki gün Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki evine gitti. Şükrü Efe, çıkan tartışmada 3 çocuğunun annesi Nuran Koçer'i belinden çıkardığı tabancayla 5 el ateş ederek öldürdü. Şükrü Efe, olayın ardından kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis , kırmızı ayakkabılarıyla görüntüye yansıyan Şükrü Efe'yi tespit etti. Yapılan araştırmalar sonunda Şükrü Efe'nin saklandığı ev tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 200 metre uzaklıktaki eve dün akşam özel harekat polisinin katılımıyla yapılan baskında Şükrü Efe, yakalanarak gözaltına alındı.

Şükrü Efe, polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Efe'nin, 15 gün önce boşandığı eski eşini kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği belirtildi. Sorgusu tamamlanan Efe, emniyetteki işlemlerin ardından Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Efe, daha sonra ayağındaki kırmızı ayakkabıları ile polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN