Son Dakika: Kayseri'de el emeği, göz nuru eserler sanal ortamda sergilendi
Son dakika haberi... Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Ecdadımızın İzinde" ve "Vadi-i Hamuşan" adlı sergiler sanal ortamda gerçekleştirildi.
04.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:07
Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Ecdadımızın İzinde" ve "Vadi-i Hamuşan" adlı sergiler sanal ortamda gerçekleştirildi.
24 Olgunlaşma Enstitüsü ve 993 Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergileri, kurumların internet sayfaları ile sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü de Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde bulunan mezar taşlarından esinlenilerek cam atölyesinde hazırlanan eserlerden oluşan "Vadi-i Hamuşan" isimli sergi ile Selçuklu halı desenlerinin önlüklere işlenmesiyle hazırlanan "Ecdadımızin İzinde" adlı sergiyi, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı.
Kaynak: AA