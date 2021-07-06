Son dakika! Terör operasyonunda kadın zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK içerisinde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu kadın L.H.Ö'nün Sarız ilçesinde saklandığını tespit etti.

Ekipler tarafından Çağşak Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı