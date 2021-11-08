Son dakika! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanlardan 7'si adliyede - Haberler
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Son dakika! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanlardan 7'si adliyede

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Son dakika! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanlardan 7'si adliyede

Son dakika haber... Kayseri'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen Deaş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi, 7'si adliyeye sevk edildi.

Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün talimatları doğrultusunda Türkiye'ye giriş yapan örgüt mensuplarına kalacak ev ve yer temin ettikleri belirlenen 17 şüpheli, 2 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Son dakika! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanlardan 7'si adliyede

Son dakika! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanlardan 7'si adliyede

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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