Son dakika! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye'nin Rakka ve El-Bab bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda Suriye'nin Rakka ve El-Bab bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Melikgazi ilçesindeki eve operasyon düzenledi.
Operasyonda Suriye'nin Rakka ve El-Bab bölgelerinde DEAŞ adına silahlı faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Suriye uyruklu A.H. yakalandı.
A.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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