Son Dakika | Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Son Dakika | Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten zanlılara yönelik Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye uyruklu D.E. ile N.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son Dakika | Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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