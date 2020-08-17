Son dakika! Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
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Son dakika! Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta oturan 1'i çocuk 2 kişi, tartıştıkları grubun bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Son dakika! Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
17.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:47

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta oturan 1'i çocuk 2 kişi, tartıştıkları grubun bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Erciyesevler Mahallesi'ndeki Erciyes Parkı'nda oturan Mustafa D. (18) ve Hüseyin Mert İ. (16), bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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