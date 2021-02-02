Son dakika... Kayseri'de bir şüpheli tabanca ile yaraladığı kişiyi hastanenin acil servisine bırakıp kaçtı
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Son dakika... Kayseri'de bir şüpheli tabanca ile yaraladığı kişiyi hastanenin acil servisine bırakıp kaçtı

02.02.2021 21:59 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:02
Son dakika... Kayseri'de bir şüpheli tabanca ile yaraladığı kişiyi hastanenin acil servisine bırakıp kaçtı

Son dakika haber: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayıp hastanenin acil servisi önüne bırakarak uzaklaştı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayıp hastanenin acil servisi önüne bırakarak uzaklaştı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Felek Sokak'ta M.C.Y. ile R.S. arasında henüz belirlenmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S. tabanca ile ateş açarak M.C.Y'yi yaraladı.

R.S. daha sonra M.C.Y'yi otomobiliyle Köşk Mahallesi'ndeki özel hastanenin acil servisinin önüne bırakarak uzaklaştı.

Ağır yaralanan M.C.Y. buradaki müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis R.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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