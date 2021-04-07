Son dakika: Kayseri'de bir kadının parasını silahla gasbeden 4 sanığa 10'ar yıl hapis cezası
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Son dakika: Kayseri'de bir kadının parasını silahla gasbeden 4 sanığa 10'ar yıl hapis cezası

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika: Kayseri'de bir kadının parasını silahla gasbeden 4 sanığa 10'ar yıl hapis cezası

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de bir kadının parasını silahla gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de bir kadının parasını silahla gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ş.A, M.A, M.B. ve M.A. ile müşteki M.Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıkların "silahlı gasp" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar ise savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mağdur M.Ç. ise sanık Ş.A. ile sosyal medyadan tanıştığını ve daveti üzerine evine gittiğini öne sürdü.

Gece eve gittiğinde bir odaya kapatıldığını savunan M.Ç, "Sanıklardan M.A. elindeki silahın kabzasıyla kafama vurarak beni darbetti. Cebimde bulunan 1890 lirayı aldılar. Daha sonra beni başka bir eve götürdüklerinde dalgınlıklarından faydalanarak kaçtım. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ş.A, M.A, M.B. ve M.A'ya, "silahlı gasp" suçundan 10'ar yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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