Son dakika haberleri! Apartmanın zemin katındaki dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri! Apartmanın zemin katındaki dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de 14 katlı apartmanın zemin katında bulunan dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri'de 14 katlı apartmanın zemin katında bulunan dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında bulunan parfümeri dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşlar hortum ve araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor.

Kısmen söndürülen yangına müdahale devam ediyor.

Son dakika haberleri! Apartmanın zemin katındaki dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Apartmanın zemin katındaki dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Apartmanın zemin katındaki dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Apartmanın zemin katındaki dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Apartmanın zemin katındaki dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Apartmanın zemin katındaki dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Apartmanın zemin katındaki dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Apartmanın zemin katındaki dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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