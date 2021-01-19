Son Dakika | Kayseri'de aranan 18 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı
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Son Dakika | Kayseri'de aranan 18 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı

19.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:12
Son Dakika | Kayseri'de aranan 18 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı

Son dakika gündem haberi... Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 134 personelden oluşan 46 ekiple, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 24 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kent merkezinde 34 adrese düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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