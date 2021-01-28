Son dakika! Kayseri'de aranan 18 kişi polis operasyonuyla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Kayseri'de aranan 18 kişi polis operasyonuyla yakalandı

28.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:47
Son dakika! Kayseri'de aranan 18 kişi polis operasyonuyla yakalandı

Son dakika haberi... Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 18 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 24 kişinin yakalanması için 108 personelden oluşan 44 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kent merkezindeki 25 adrese düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Jason Statham Seren Serengil
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kayseri'de aranan 18 kişi polis operasyonuyla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 11:50:53. #1.15#
title