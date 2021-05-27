Son dakika! Kayseri'de arabasıyla kanaldaki işçinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücü yargılanıyor
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Son dakika! Kayseri'de arabasıyla kanaldaki işçinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücü yargılanıyor

Son dakika! Kayseri'de arabasıyla kanaldaki işçinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücü yargılanıyor
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, arabasıyla, kanalda kazı çalışması yapan belediye işçisinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, arabasıyla, kanalda kazı çalışması yapan belediye işçisinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.A. ile kazada hayatını kaybeden Ahmet Baykan'ın müşteki eşi katıldı.

Savunmasında, polis ve savcılık ifadesini yineleyen sanık, olay yerinde yol çalışması olduğuna dair hiçbir uyarı işaret olmadığını öne sürdü.

Hızının 55 kilometre civarında olduğunu ve kaza sonrası yaşadığı şokun etkisiyle aracı bırakıp olay yerinden ayrıldığını iddia eden sanık, beraatini ve tahliyesini istedi.

Hakim, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta Mimarsinan Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda bariyer ve şerit çekerek çalışma başlatmış, sürücü M.A. yönetimindeki 38 GR 485 plakalı otomobil bu sırada bariyerleri aşıp çalışma yapılan kanaldaki işçi Ahmet Baykan'ın üzerine düşmüştü.

İşçi olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan sürücü daha sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

M.A. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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