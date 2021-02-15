Son dakika! Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Son dakika habere göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartmanın en üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen kadına sağlık ekipleri müdahale etti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartmanın en üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen kadına sağlık ekipleri müdahale etti.
???????Kılıçarslan Mahallesi Müderris Sokaktaki 3 katlı apartmanın en üstü katında kullanılmayan dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman kaplayan binada oturanlar tahliye edilirken, yangının çıktığı dairenin karşısındaki dairede oturan kadın dumandan etkilendi.
Kadına sağlık ekipleri müdahale ederken, itfaiye ekipleri yangını binaya yayılmadan söndürmeyi başardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan