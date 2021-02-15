Son dakika! Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

15.02.2021 23:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:46
Son dakika! Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Son dakika habere göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartmanın en üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartmanın en üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

???????Kılıçarslan Mahallesi Müderris Sokaktaki 3 katlı apartmanın en üstü katında kullanılmayan dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman kaplayan binada oturanlar tahliye edilirken, yangının çıktığı dairenin karşısındaki dairede oturan kadın dumandan etkilendi.

Kadına sağlık ekipleri müdahale ederken, itfaiye ekipleri yangını binaya yayılmadan söndürmeyi başardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Işın Karaca Emina Jahovic Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Ünal Karaman Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 23:47:27. #1.16#
title