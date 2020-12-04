Son Dakika | Kayseri'de ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
04.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:58
Bir son dakika haberine göre Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
O.A'nın (24) kullandığı ambulansla sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BCD 171 plakalı otomobil, Bünyan ilçesi Karatay mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan K.B, M.B. ve M.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin