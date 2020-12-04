Son Dakika | Kayseri'de ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Son Dakika | Kayseri'de ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

04.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:58
Son Dakika | Kayseri'de ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

O.A'nın (24) kullandığı ambulansla sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BCD 171 plakalı otomobil, Bünyan ilçesi Karatay mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan K.B, M.B. ve M.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Ambulans otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı
Ambulans otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı 2 yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Kenan Işık Caner Cindoruk Gonca Vuslateri
Spor Samatta Okan Buruk Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kayseri'de ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 18:03:09. #1.15#
title