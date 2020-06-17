Son Dakika: Kayseri'de ambulans helikopter kalp hastası kadın için havalandı
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Son Dakika: Kayseri'de ambulans helikopter kalp hastası kadın için havalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Sarız ilçesinde kalp yetmezliği hastası kadın, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Son Dakika: Kayseri'de ambulans helikopter kalp hastası kadın için havalandı
17.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:51

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kalp yetmezliği hastası kadın, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Sarız Devlet Hastanesinde tedavi gören Ayşegül Erkek'in (67) ileri tetkik ve tedavi için Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kalp Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Pınarbaşı ilçesine getirilen hasta, ambulans helikopterle Kayseri'ye nakledildi.

ERÜ Kalp Hastanesine kaldırılan Erkek'in tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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