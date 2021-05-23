Son dakika! Kayseri'de ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genci polis ikna etti

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genç, polis ekiplerince ikna edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genç, polis ekiplerince ikna edildi.

Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokak'ta ikamet eden M.Ö. (30), henüz belirlenemeyen nedenle ailesiyle tartıştı.

Elinde bıçak ve testere ile taşkınlık çıkartan M.Ö, daha sonra kendisini eve kilitledi.

Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine Özel Harekat polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayan M.Ö, ekiplerin eve girmesi durumunda kendisini yaralayacağını belirtti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu ikna edilen M.Ö. evden çıkınca ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan