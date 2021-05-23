Son dakika! Kayseri'de ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genci polis ikna etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Kayseri'de ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genci polis ikna etti

Son dakika! Kayseri'de ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genci polis ikna etti
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genç, polis ekiplerince ikna edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genç, polis ekiplerince ikna edildi.

Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokak'ta ikamet eden M.Ö. (30), henüz belirlenemeyen nedenle ailesiyle tartıştı.

Elinde bıçak ve testere ile taşkınlık çıkartan M.Ö, daha sonra kendisini eve kilitledi.

Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine Özel Harekat polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayan M.Ö, ekiplerin eve girmesi durumunda kendisini yaralayacağını belirtti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu ikna edilen M.Ö. evden çıkınca ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

Son dakika! Kayseri'de ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genci polis ikna etti
Son dakika! Kayseri'de ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genci polis ikna etti
Son dakika! Kayseri'de ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genci polis ikna etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı
Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Kayseri'de ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genci polis ikna etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 19:21:31. #1.13#

title