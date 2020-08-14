Son Dakika | Kayseri'de ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı Son dakika habere göre Kayseri'de, miras için kavga ettiği ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı.

Kayseri'de, miras için kavga ettiği ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı. Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde miras için kavga ettiği ağabeyi Fedai Y'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Rüstem Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan iki kardeş, önceki gün miras yüzünden tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Rüstem Y'nin pompalı tüfekle ateş ettiği ağabeyi Fedai Y, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Rüstem Y, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA