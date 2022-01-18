Son dakika... Kayseri'de 80 polisin katıldığı operasyonda 8 hırsızlık zanlısı yakalandı - Haberler
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Son dakika... Kayseri'de 80 polisin katıldığı operasyonda 8 hırsızlık zanlısı yakalandı

Son dakika... Kayseri'de 80 polisin katıldığı operasyonda 8 hırsızlık zanlısı yakalandı
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de 80 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 80 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Aranan Şahıslar Büro amirlikleri, ikamet, iş yeri, otomobil ve açıktan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda 300 bin lira değerinde ziynet eşyası ile açıkta bulunan sigara standından hırsızlık, iş yerlerinden elektronik ve inşaat malzemelerinin çalınması olaylarına ilişkin 20'si çevik kuvvet olmak üzere 30 ekip ve 80 personelin katılımıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4'ü farklı suçlardan aranan şüpheliler F.Ö. (37), Y.B. (25), S.D. (29), T.Ç. (32), F.Ç. (50), Ö.P. (31), M.S. (31) ve S.A. (28) yakalandı.

Adreslerde ele geçirilen elektronik malzemeler, müştekilere teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Otomobil, Kayseri, Güncel, Haber

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